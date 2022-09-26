McDonald’s відкриє ще сім ресторанів у Києві для доставки
Замовлення можна отримати через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s із доставки компанія Glovo, повідомляє Новое время.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
27 вересня розпочнуть роботу заклади за адресою:
- вул. Теодора Драйзера, 4;
- вул. Вишгородська, 33а;
- вул. Велика Васильківська, 22;
- просп. Броварський, 27;
- просп. Академіка Палладіна, 7а;
- просп. Леся Курбаса, 19а;
- просп. Оболонський, 26а.
Нагадаємо, 20 вересня McDonald’s розпочав поетапне відкриття ресторанів у Києві, першими почали працювати на доставку три точки на лівому березі Дніпра.
За словами керівника відділу зв’язків із громадськістю McDonald’s Алесі Муджирі, зали, експрес-вікна та МакДрайв ресторанів відкриють у жовтні.