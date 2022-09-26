McDonald’s відкриє ще сім ресторанів у Києві для доставки

Замовлення можна отримати через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s із доставки компанія Glovo, повідомляє Новое время.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

27 вересня розпочнуть роботу заклади за адресою:

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Вишгородська, 33а;

вул. Велика Васильківська, 22;

просп. Броварський, 27;

просп. Академіка Палладіна, 7а;

просп. Леся Курбаса, 19а;

просп. Оболонський, 26а.

Нагадаємо, 20 вересня McDonald’s розпочав поетапне відкриття ресторанів у Києві, першими почали працювати на доставку три точки на лівому березі Дніпра.

За словами керівника відділу зв’язків із громадськістю McDonald’s Алесі Муджирі, зали, експрес-вікна та МакДрайв ресторанів відкриють у жовтні.