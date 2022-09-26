Укрпошта відновила роботу ще чотирьох відділень на Харківщині

Національний поштовий оператор Укрпошта відновив роботу чотирьох стаціонарних відділень в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківщини, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для клієнтів відкрили двері відділення:

64203 (ВПЗ Балаклія);

64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87;

64219 (ВПЗ Вербівка);

64223 (ВПЗ Пришиб).

Зазначається, що ці відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги: отримання або оформлення доставки відправлення по Україні, оформлення передплати. Також можна буде придбати товари першої необхідності, сплатити комунальні платежі та отримати пенсійні чи соціальні виплати.

"Наразі через проблеми з електропостачанням у відділеннях здійснюється лише готівковий розрахунок. Оплата карткою та фінансові послуги, такі як поповнення картки готівкою або зняття готівки з картки будуть відновлені одразу, як тільки в регіоні буде відновлено електропостачання" , – додали в національному поштовому операторі.

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