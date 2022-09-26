ОЕСР: глобальна економіка втратить $2,8 трлн через війну в Україні

У 2022 році світова економіка зросте лише на 3%, а потім уповільниться до 2,2% у 2023 році. Це набагато нижче темпів економічного зростання, що прогнозуються до війни, повідомляє UBR.

Світова економіка сповільнила зростання після початку Росії проти України. Війна гальмує економіку та чинить додатковий тиск на інфляцію в усьому світі, йдеться у даних останнього економічного прогнозу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Згідно з прогнозами експертів, цього року на світову економіку очікує зростання на рівні всього 3%, а в 2023 році буде уповільнення до 2,2%. Це набагато нижче за темпи економічного зростання, що прогнозуються до війни. Таким чином, наступного року світова економіка недорахується близько $2,8 трлн.

Також війна сприяла зростанню цін на енергоносії, особливо в Європі, посиливши інфляційний тиск. Підприємства у багатьох країнах стикаються з вищими витратами на енергію, транспорт та робочу силу, інфляція досягає рівнів з показниками 1980-х років.

У переглянутому прогнозі ОЕСР очікує, що річне зростання ВВП сповільниться приблизно з 1,2% до 0,5% у США 2023 року. Зростання в Китаї також постраждав, і очікується, що у 2022 році він знизиться до 3,2%. Крім пандемії 2020 року, це будуть найнижчі темпи зростання в Китаї з 1970-х років.

За прогнозами, інфляція поступово знижуватиметься до 2023 року в більшості країн G20 у міру набуття чинності більш жорсткою грошово-кредитною політикою та уповільненням глобального зростання. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 8,2% цього року до 6,6% у 2023 році.

Нагадаємо, американський економіст Пол Кругман проаналізував стан української економіки в умовах війни, вказавши, що 24-відсоткова інфляція у річному вимірі є цілком помірною.