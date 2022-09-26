Подоляк: Україна не планує проводити додаткову мобілізацію

Влада не планує проводити додаткову мобілізацію, оскільки Україна має достатньо резервів через систему територіальної оборони, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю Tagesschau.

"На відміну від РФ, ми прагматична країна, і ми дивимося на математику війни. Ми точно знаємо, де і скільки людей має бути. Ми беремо до уваги підготовку та моральний дух" , - сказав він.

Подоляк зазначив, що Україна вже створила резерви через систему територіальної оборони та активно використовуватиме ці резерви.

"Сьогодні нам не потрібно оголошувати додаткову мобілізацію. У нас все є і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців" , - наголосив він.

Також Подоляк зазначив, що в української сторони не так багато втрат з військового боку.

"Адже на відміну від Росії ми воюємо креативніше" , — сказав Подоляк.

23 вересня в Міноборони України повідомили, що втрати ЗСУ з початку повномасштабної війни РФ проти України становлять понад дев'ять тисяч загиблих.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». Міністр оборони РФ Сергій Шойгу після оголошення мобілізації говорив, що до армії збираються призвати 300 тисяч резервістів. За даними ЗМІ, диктатор хоче призвати мільйон росіян на війну проти України.