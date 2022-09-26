Нідерланди посилять підтримку України через мобілізацію та референдуми РФ

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди посилять підтримку України через мобілізацію в Росії та так звані "референдуми" на захоплених територіях, повідомляє Європейська правда.

Про це Рютте розповів після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій, більше ізоляції Росії. Я тільки що сказав це у розмові з Володимиром Зеленським. Через російську мобілізацію та імітаційні референдуми. Захист Європи має вирішальне значення для нашої безпеки" , - написав Рютте у своєму Twitter.

????: We intensiveren de steun voor Oekraïne. Meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland. Dit heb ik zojuist gezegd in gesprek met @ZelenskyyUa. Vanwege de mobilisatie en schijnreferenda van Rusland. De bescherming van Europa is voor onze veiligheid cruciaal. pic.twitter.com/JWTsTLICg9 — Mark Rutte (@MinPres) September 26, 2022

Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, що обговорив із Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

"Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН" , - додав глава держави.

Марк Рютте вважає наказ Росії про часткову мобілізацію ознакою паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повної війни із Заходом.