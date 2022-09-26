Нідерланди посилять підтримку України через мобілізацію та референдуми РФ
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди посилять підтримку України через мобілізацію в Росії та так звані "референдуми" на захоплених територіях, повідомляє Європейська правда.
Про це Рютте розповів після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій, більше ізоляції Росії. Я тільки що сказав це у розмові з Володимиром Зеленським. Через російську мобілізацію та імітаційні референдуми. Захист Європи має вирішальне значення для нашої безпеки", - написав Рютте у своєму Twitter.
Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, що обговорив із Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.
"Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН", - додав глава держави.
Марк Рютте вважає наказ Росії про часткову мобілізацію ознакою паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повної війни із Заходом.