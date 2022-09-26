ОК "Південь": ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту та атакували колону

Українська армія посилила вогневий контроль Каховського мосту, а також атакувала пункт управління та колону техніки РФ на півдні країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров у Telegram.

За його словами, українська авіація завдала трьох ударів по системах протиповітряної оборони росіян. Також ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали понад 140 вогневих завдань.

"Посилено вогневий контроль Каховського мосту, атаковано пункт управління та колона озброєння та військової техніки в Береславському районі" , — пише він.

За його даними, на півдні країни було ліквідовано:

17 окупантів;

танк;

міномет 120 калібру;

4 одиниці автобронетехніки з боєприпасами та радіолокаційну станцію.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-терорист Росія втратила близько 57 200 своїх військових, 2290 танків, 172 засоби ППО, 260 літаків, 224 вертольоти, 970 безпілотників, 15 кораблів і катерів і не лише.