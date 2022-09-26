Путін підписав указ про надання Сноудену російського громадянства

У понеділок, 26 вересня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про надання ексспівробітнику Агентства національної безпеки США Едварду Сноудену російського громадянства, повідомляє Новое время.

Згідно з документом, тепер Сноуден значиться у списку тих, хто одержав російське громадянство.

У 2013 році Сноуден розсекретив дані про програми стеження АНБ за громадянами Сполучених Штатів, після чого він втік із США до Росії. На батьківщині йому загрожує до 30 років ув'язнення за передачу секретної інформації журналістам.

2014 року він отримав перший посвідку на проживання в РФ, 2020 — подав документи на отримання російського громадянства.

У червні 2013 року Едвард Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабне стеження, яким займається Агентство національної безпеки США. Через деякий час він вилетів до Гонконгу, а звідти до Москви. Пізніше Росія надала йому тимчасовий притулок. У США йому загрожує до 30 років ув'язнення.

У 2014 році Сноуден отримав у Росії дозвіл на проживання строком на три роки, який згодом був продовжений до 2020 року.

У 2019 році Сноуден заявив, що запросив отримання політичного притулку у Франції.