ГУР: мобілізовані росіяни дзвонять на гарячу лінію з питань здачі в полон

Мобілізовані росіяни активно звертаються на українську гарячу лінію «Хочу жити» з питаннями щодо здачі в український полон, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян чи навіть тих, хто ще не мобілізований. Тобто дзвонять: якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися… Такі випадки є" , — розповів Юсов.

Він нагадав, що «Хочу жити» — це український державний проект, куди може звернутися кожен російський загарбник, щоб здатися в полон і зберегти власне життя, отримати гідне утримання згідно з Женевською конвенцією у демократичній цивілізованій країні. Також цією гарячою лінією можуть скористатися і мешканці окупованих територій України, яких проти волі можуть призвати до лав окупаційної армії.

Юсов додав, що останнім часом, зокрема, надходить багато дзвінків від мобілізованих жителів тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО.

"Йдеться не лише про росіян — це можуть бути й жителі ОРДЛО… примусово мобілізовані, які не хотіли цього чи хочуть уникнути. Зараз активно кримчани дзвонять і багато людей, які зберігають український паспорт, кажуть: нас можуть силою змусити, ми не хочемо воювати" , — зазначив він.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». Міністр оборони РФ Сергій Шойгу після оголошення мобілізації говорив, що до армії збираються призвати 300 тисяч резервістів. За даними ЗМІ, диктатор хоче призвати мільйон росіян на війну проти України.