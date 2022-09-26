ССО на Донеччині знищили екіпажі трьох російських "Тигрів"

Спецпризначенці ЗСУ влаштували засідку на противника в Донецькій області та і знищили екіпажі трьох російських "Тигрів", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило командування ССО ЗСУ.

"Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині.

Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів".

Нагадуємо усім окупантам, що несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано".

Повідомляється, що після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.