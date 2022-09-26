Байден і Макрон зустрінуться у Білому домі, щоб обговорити війну в Україні

Президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона у Білому домі з державним візитом 1 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми тісно співпрацюємо з Францією по всьому спектру глобальних проблем, включаючи війну в Україні. Байден вважає Макрона близьким і цінним партнером і обговорить із ним низку важливих питань, у тому числі російську агресію" , - наголосила Жан-П'єр.

Раніше стало відомо, що сьогодні Сполучені Штати попередньо погодили надання Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.