ГУР: Росія не зможе озброїти та прогодувати мільйон мобілізованих

Війська РФ, за даними української розвідки, наразі не зможуть озброїти та прогодувати мільйон мобілізованих росіян, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

За його даними, частину мобілізованих окупантів із мінімальною підготовкою відправлять на фронт, щоб поповнити втрати російської армії, а частину залишають у Росії для створення нових підрозділів.

"Станом на зараз мільйон або 1,2 млн у короткостроковій перспективі виглядають дещо фантастичними цифрами, тому що ні вдягнути, ні озброїти таку кількість Путін не зможе" , - переконаний він.

Юсов підкреслив, що у мобілізованих в РФ будуть проблеми з озброєнням і постачанням. Також, за його словами, до цього виклику Україна готується.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію».

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу після оголошення мобілізації говорив, що до армії збираються призвати 300 тисяч резервістів. За даними ЗМІ, диктатор хоче мобілізувати мільйон росіян на війну проти України.