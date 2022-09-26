Резніченко: росіяни завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу

Війська РФ вдарили ракетою Х-59 аеропортом Кривого Рогу, люди під час удару не постраждали, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни потрапили ракетою Х-59 по аеропорту" , - написав він.

Резніченко додав, що інфраструктура аеропорту зруйнована та його подальше використання, а також використання обладнання неможливе.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія у війні проти України втратила більшу частину свого ракетного потенціалу. На це вплинули два фактори: українська система ППО стала кращою, а Росія одночасно втратила майже 60% ракет.