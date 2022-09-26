ОВА: росіяни обстріляли Дніпропетровську область, троє поранених

Увечері 26 вересня російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Постраждали троє людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

За його словами, російські військові влучили у Марганець. Внаслідок обстрілу поранено трьох чоловіків 1952, 1967 та 1997 років народження. Усі вони у лікарні, один – у тяжкому стані. також у місті пошкоджено гаражний кооператив та газопровід.

У Нікополі жертв немає.

У Криворізькому районі війська РФ вдарили по Зеленодольській громаді. Людей не зачепило. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропостачання та частково зруйновано дві будівлі.

В Апостолівській громаді влучили у прикордонні території громади. Поранених та руйнувань немає.

Крім того, Микола Лукашук повідомив, що сьогодні українська ППО збила над Дніпропетровщиною російську ракету. Попередньо поранених немає. Фахівці встановлюють вид збитої ракети.