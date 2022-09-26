МОЗ: Естонія надасть Україні модульні шпиталі

Естонія надасть Україні модульні шпиталі для регіонів, що постраждали від війни, а також приєднається до розвитку системи реабілітації, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Зараз ми маємо актуальну потребу в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати при відновленні зруйнованих будівель закладів охорони здоров'я" , — заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Естонські фахівці планують брати участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом психічної та фізичної реабілітації.