Генштаб: РФ за добу втратила три системи ППО та понад 500 осіб

За даними Генштабу, російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили три ППО, по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 осіб особового складу.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 27.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 57750 (+550) осіб ліквідовано;

танків - 2306 (+16) од.;

бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.;

артилерійських систем – 1378 (+9) од.;

РСЗВ – 331 (+1) од.;

засобів ППО – 175 (+3) од.;

літаків – 261 (+1) од.;

вертольотів – 224 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);

крилатих ракет - 241 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються