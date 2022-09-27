Генштаб: РФ за добу втратила три системи ППО та понад 500 осіб

Генштаб: РФ за добу втратила три системи ППО та понад 500 осіб
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу, російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили три ППО, по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 осіб особового складу.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 27.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 57750 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 2306 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 1378 (+9) од.;
  • РСЗВ – 331 (+1) од.;
  • засобів ППО – 175 (+3) од.;
  • літаків – 261 (+1) од.;
  • вертольотів – 224 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);
  • крилатих ракет - 241 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються

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