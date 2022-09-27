Генштаб: РФ за добу втратила три системи ППО та понад 500 осіб
За даними Генштабу, російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили три ППО, по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 осіб особового складу.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 27.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 57750 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 2306 (+16) од.;
- бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.;
- артилерійських систем – 1378 (+9) од.;
- РСЗВ – 331 (+1) од.;
- засобів ППО – 175 (+3) од.;
- літаків – 261 (+1) од.;
- вертольотів – 224 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);
- крилатих ракет - 241 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються