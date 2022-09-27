ISW: Росія готується до примусового призову українців на війну

За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), Росія може оголосити про анексію окупованих територій України приблизно 1 жовтня, щоб примусово мобілізувати українців в рамках осінньої призовної кампанії, повідомляє Українська правда.

"Запланована Кремлем анексія окупованої України може статися до або незабаром після 1 жовтня, початку нормального осіннього призову в Росії, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України" , - йдеться у звіті ISW.

Аналітики припускають, що у такому випадку російська влада розширить примусову мобілізацію українців.

В ISW нагадують, що цивільні особи на окупованих українських територіях не відповідають юридичним критеріям для часткової мобілізації, зокрема багато хто не має досвіду служби в армії.