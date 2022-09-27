Створять "Кримський округ": ЗМІ дізналися про плани РФ на анексію

За даними видання "Ведомости" з посиланням на джерела в російському керівництві, у РФ під нову анексію територій України можуть створити "Кримський федеральний округ", у який хочуть ввести і сам півострів, і захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Українська правда.

Після незаконних та фіктивних "референдумів" про "приєднання" до Росії, які окупанти завершать на захоплених територіях України 27 вересня, у Російській Федерації можуть створити новий федеральний округ – Кримський.

Очолити нове "повпредство" може колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, розповіли "Ведомостям" співрозмовник на одному з підприємств ОПК і два джерела, близькі до Адміністрації президента РФ.

Близький до Старої площі (АП – ред.) співрозмовник каже, що рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом – і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

Необхідність створення нового "федерального округу" він пояснив "непростою ситуацією", що склалася навколо "референдумів про приєднання" нових територій: мовляв, для управління ними потрібен "політичний важкоатлет".

Інше близьке до Адміністрації Путіна джерело пояснює можливе призначення Рогозіна повпредом президента у цьому "федеральному окрузі" так: "Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо".

Враховуючи, що Рогозіна досі не призначили на федеральну посаду, є ймовірність, що йому знайдуть роботу там, додає це джерело видання.

Рогозін залишив посаду голови "Роскосмосу" ще 15 липня. Тоді речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пізніше "в нього буде нова робота".

Зараз ні Пєсков, ні сам Рогозін не відповіли на запитання щодо призначення Рогозіна.

Джерело в "Роскосмосі" сказало, що поки що представники команди Рогозіна, які залишаються в компанії, не готуються до переведення на нове місце роботи. За даними цього співрозмовника, колишній керівник держкорпорації хотів би цього призначення.

Федеральний чиновник не чув, щоб потенційному повпреду президента у новому "окрузі" збиралися надати додаткові повноваження на рівні уряду.

З боку Кабміну РФ питання, пов'язані з окупованими територіями України, займається віце-прем'єр Марат Хуснуллін, зазначають "Ведомости".