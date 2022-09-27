Медведєв щодо ядерного удару по Україні: НАТО не вступиться

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає﻿, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку.

"Уявімо собі, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, небезпечний для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України" , - заявив екс-президент РФ.

Медведєв переконаний, що "гинути в ядерному апокаліпсисі" країни НАТО не збираються, а тому – "проковтнуть використання будь-якої зброї" Росією.

На брифінгу 26 вересня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що на тлі погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю Сполучені Штати поки що не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до такого кроку.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у адміністрації президента США Джо Байдена є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.