На Кубі дозволили одностатеві шлюби
На референдумі на Кубі підтримали новий сімейний кодекс, який передбачає легалізацію в цій острівній державі інституту одностатевих шлюбів та сурогатного материнства, повідомляє Ділова столиця.
Президент Куби Мігель Діас Канель привітав результати плебісциту на своїй сторінці у Twitter.
"Кохання — це вже закон", - написав він.
Глава держави також додав, що на ухвалення нового кодексу чекали кілька поколінь кубинських чоловіків і жінок.
Euronews також уточнює, що новий закон також передбачає усиновлення дітей одностатевими парами та заборону дитячих шлюбів. Є в документі й статті щодо боротьби з гендерним насильством. Нинішня версія Сімейного кодексу широко обговорювалася населенням Куби з лютого до квітня. У країні було проведено близько 80 тисяч мітингів. Явка на референдум перевищила 74%.