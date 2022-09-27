На Кубі дозволили одностатеві шлюби

На референдумі на Кубі підтримали новий сімейний кодекс, який передбачає легалізацію в цій острівній державі інституту одностатевих шлюбів та сурогатного материнства, повідомляє Ділова столиця.

Президент Куби Мігель Діас Канель привітав результати плебісциту на своїй сторінці у Twitter.

"Кохання — це вже закон" , - написав він.

Глава держави також додав, що на ухвалення нового кодексу чекали кілька поколінь кубинських чоловіків і жінок.

Ganó el Sí. Se ha hecho justicia. Aprobar el #CódigoDeLasFamilias es hacer justicia. Es saldar una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos, cuyos proyectos de familia llevan años esperando por esta Ley. A partir de hoy seremos una nación mejor. #ElAmorYaEsLey ❤️???????? pic.twitter.com/O5o0Hi2cm1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 26, 2022 Повідомення президента Куби в Твіттері

Euronews також уточнює, що новий закон також передбачає усиновлення дітей одностатевими парами та заборону дитячих шлюбів. Є в документі й статті щодо боротьби з гендерним насильством. Нинішня версія Сімейного кодексу широко обговорювалася населенням Куби з лютого до квітня. У країні було проведено близько 80 тисяч мітингів. Явка на референдум перевищила 74%.