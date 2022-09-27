Патріарх РПЦ Кирил закликав росіян до мобілізації

Патріарх РПЦ Кирил у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації, бо це допоможе "примирити" Україну та Росію, повідомляє Українська правда.

"Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам'ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги і особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз усіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни" , - заявив Кирил.

За словами російського патріарха, мобілізація допоможе "примиренню", що дозволить увести Україну в єдиний простір РПЦ.

Він також переконаний у тому, що "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти по шляху "небезпечних компромісів".