Bloomberg: Європа готова до зими без російського газу

Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж торік, завядки чому вдастся компенсувати повну зупинку постачання газу з Росії.﻿ Про це, з посиланням на BloombergNEF, повідомляє Економічна правда.

У звіті BNEF вказується, що регіон може імпортувати майже на 40% більше СПГ протягом майбутньої зими, ніж минулого року. А також збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

Відтак попри падіння попиту через високі ціни на енергоносії, цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.

Щоб отримати додаткове паливо, європейським покупцям доведеться купувати на спотовому ринку на 90% більше СПГ, ніж вони забезпечили за довгостроковими контрактами, що ще більше посилить конкуренцію з Азією. Це підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії після того, як її найбільший постачальник – Росія – вторглася в Україну наприкінці лютого.

"Підвищені спотові ціни на СПГ збережуться, оскільки Європі потрібно підтримувати свій вплив на всі наявні постачання СПГ, залишаючи дуже мало для Азії" , – йдеться у BNEF.

Китай і азіатські ринки, що розвиваються, ймовірно, спостерігатимуть зниження імпорту, додає він.

Основний сценарій BNEF передбачає, що погодні умови відповідатимуть середнім показникам за останні 10 років. За відсутності постачання російського газу, очікується, що Європа імпортує 40 млн т СПГ цієї зими і трохи більше влітку для поповнення запасів. Це залишить 12 млн т спотового обсягу для Азії.

Однак холодна зима в Північній Азії може забрати 5,6 млн тонн з Європи, головним чином для підживлення попиту в Японії, а наступне спекотне літо призведе до зростання цього числа до 6,9 млн протягом наступних 12 місяців. Цей сценарій, ймовірно, призведе до посилення цінової конкуренції.

Тим часом більше російського СПГ надходитиме до Китаю, де очікується, що зимовий попит впаде на 16% порівняно з роком раніше.