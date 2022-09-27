Nord Stream називає безпрецедентним пошкодження газопроводу

У Nord Stream AG – операторі "Північного потоку" – заявили, що одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі є безпрецедентним, терміни відновлення інфраструктури оцінити неможливо, повідомляє Українська правда.

"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо" , - заявили в проектній компанії.

У ніч із неділі на понеділок стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це сталося у данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольму.

Крім того, витік газу зафіксований з обох ниток першого "Північного потоку". Навколо зон витоків встановлено п'ятимільні заборонені зони судноплавства.

У Німеччині підозрюють, що виток газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

Про це повідомило видання Tagesspiegel з посиланням на джерело в компетентних органах, яке має доступ до інформації про розслідування.