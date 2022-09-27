ОП: ЗСУ звільнили 454 населені пункти в Харківській області

Українські сили звільнили від росіян 454 населені пункти в Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ на сході країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

"Харківщина. Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населені пункти" , - розповів він.

За його даними, у звільнених регіонах відновили роботу 14 відділень поліції. Також у деокупованій області розпочали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи самоврядування, 10 відділень Укрпошти. Україна також відновила роботу 6 вишок мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єктів електропостачання.

Тимошенко додав, що у деякі населені пункти вже запустили пасажирські потяги. Він уточнив, що запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили у окупантів Куп'янськ-Вузлової у Харківській області і фактично повністю його контролюють.

Також українські сили взяли під свій контроль село Піски-Радьківські. Там військові ЗСУ все ще виявляють групи російських окупантів, проводять зачистки та розмінування.