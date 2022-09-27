Нацгвардія показала бій та взяття у полон 15 російських військових

Нацгвардія показала бій та взяття у полон 15 російських військових
Фото: Facebook

Національна гвардія Україна опублікувала відео взяття у полон 15 російських військових, серед яких було 2 майора, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення НГУ в Facebook.

"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових рф, серед яких 2 майора.
Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів".

Передісторія:

  • У вівторок голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що  селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.

Новини

Популярні теми форуму

analytics