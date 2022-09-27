Мер: окупанти можуть кинути на фронт близько 10 тисяч жителів Маріуполя

Росіяни можуть примусово «мобілізувати» у тимчасово окупованому Маріуполі понад 10 тисяч місцевих жителів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час брифінгу.

"Якщо говорити про кількість людей - скільки там може потрапити до лав так званого війська РФ, або так званої "ДНР", то це понад 10 тисяч чоловіків" , - сказав мер.

Він зазначив, що з окупованого міста все складніше виїхати, а люди, які залишаються безпосередньо у Маріуполі, перебувають у небезпеці.

"Вони направлять цих людей на мобілізацію на фронт, і будуть використовувати їх як м'ясо. На жаль, це вже так відбувається" , — сказав Бойченко.

Міськрада Маріуполя в Telegram також повідомляє, що колаборанти в місті вже поспішають приготувати документи, щоб у жовтні "почати відправляти перші ешелони гарматного м'яса на фронт".

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти почали мобілізувати людей, а місцевим жителям надходять повідомлення з проханням "з'явитися у військкомат".