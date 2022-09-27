ОВА: у Харківській області проводять часткову евакуацію населення

У Харківській області через постійні обстріли деокупованих територій влада проводить часткову евакуацію населення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що йдеться про тих людей, які добровільно хочуть евакуюватись із цих районів.

"Людей, які хочуть виїхати, організовано транспортуємо автобусами у безпечніші місця в області" , — зазначив він.

Наразі на деокупованих територіях залишили свої будинки 8 933 особи. Найбільше людей евакуюється з Куп'янського району, який зараз найінтенсивніше обстрілюється ворогом. На сьогодні з громад цього району виїхали понад 6 тисяч людей. Всім евакуйованим надають тимчасове житло та гуманітарну допомогу.

Українські сили вже звільнили від росіян 454 населені пункти в Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ на сході країни.