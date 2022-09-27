Данілов: Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повiдомлення у Twitter.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій.

Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми".

За словами Данілова, завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, "згідно планів і графіків".

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