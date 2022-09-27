Данілов: Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повiдомлення у Twitter.
"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій.
Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми".
За словами Данілова, завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, "згідно планів і графіків".
Нагадаємо:
- У пропагандистських російських ЗМІ вкотре поширили повідомлення від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про готовність до переговорів з Україною щодо закінчення війни.
- Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.
- 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
- 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
- За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.