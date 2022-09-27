Повітрянi сили: Україна отримає від США до 16 пускових установок NASAMS
США спочатку передадуть Україні дві батареї систем NASAMS, кожна з яких включає до восьми пускових установок, повідомляє Новое время.
Про це розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у вівторок, 27 вересня.
Ігнат уточнив, що спочатку Україна отримає дві батареї, кожна з яких може мати до восьми пускових установок, командний пункт, радар тощо.
"Батарея NASAMS - це фактично наш дивізіон, до восьми пускових установок. Спочатку буде дві батареї, а там треба дивитися на потужності виробництва чи просити і робити всі кроки на дипломатичному фронті, щоб світ допомагав нам цими системами… На великій території нашої країни їх потрібно чимало", - додав речник.
25 вересня після інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському телеканалу CBS в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Україна нібито вже отримала від США зенітні ракетні комплекси NASAMS.
Прессекретар президента Сергій Никифоров уточнив, що Зеленський мав на увазі лише подяку за рішення передати Україні NASAMS: "Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли".
Дві батареї ЗРК NASAMS увійшли до складу пакету допомоги Україні на суму $820 млн, про який США оголосили 1 липня. А 24 серпня, у День незалежності, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги від США вартістю майже $3 млрд, що включає ще шість додаткових батарей NASAMS і снаряди до них.
16 вересня представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Україна має отримати перші дві батареї NASAMS приблизно за два місяці (орієнтовно в середині листопада).