Повітрянi сили: Україна отримає від США до 16 пускових установок NASAMS

США спочатку передадуть Україні дві батареї систем NASAMS, кожна з яких включає до восьми пускових установок, повідомляє Новое время.

Про це розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у вівторок, 27 вересня.

Ігнат уточнив, що спочатку Україна отримає дві батареї, кожна з яких може мати до восьми пускових установок, командний пункт, радар тощо.

"Батарея NASAMS - це фактично наш дивізіон, до восьми пускових установок. Спочатку буде дві батареї, а там треба дивитися на потужності виробництва чи просити і робити всі кроки на дипломатичному фронті, щоб світ допомагав нам цими системами… На великій території нашої країни їх потрібно чимало" , - додав речник.

25 вересня після інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському телеканалу CBS в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Україна нібито вже отримала від США зенітні ракетні комплекси NASAMS.﻿

Прессекретар президента Сергій Никифоров уточнив, що Зеленський мав на увазі лише подяку за рішення передати Україні NASAMS: "Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли".

Дві батареї ЗРК NASAMS увійшли до складу пакету допомоги Україні на суму $820 млн, про який США оголосили 1 липня. А 24 серпня, у День незалежності, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги від США вартістю майже $3 млрд, що включає ще шість додаткових батарей NASAMS і снаряди до них.

16 вересня представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Україна має отримати перші дві батареї NASAMS приблизно за два місяці (орієнтовно в середині листопада).