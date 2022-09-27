Мiськрада: росіяни обстріляли Краматорськ та Слов’янськ, пошкоджено будинки

У вівторок, 27 вересня, російські окупанти обстріляли Краматорськ та Слов’янськ, що на Донеччині. Жертв у результаті обстрілів немає, повідомляє Новое время.

"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки по вулицях Рилєєва та Валківської" , — заявив голова Слов'янська Вадим Лях.

Внаслідок атаки росіян по Краматорську, постраждала промислова зона міста.

Російські окупанти увечері у понеділок, 26 вересня, обстріляли Краматорськ та Слов'янськ Донецької області.

За даними Донецької ОВА, окупанти завдали ударів по Слов'янську та Краматорську майже одночасно. У Краматорську одна ворожа ракета впала до парку скульптур Народжені в Україні, інша вдарила по п'ятиповерховому будинку. У Слов'янську під обстріл потрапив житловий масив, пошкоджено щонайменше три будинки.