Мiськрада: росіяни обстріляли Краматорськ та Слов’янськ, пошкоджено будинки
У вівторок, 27 вересня, російські окупанти обстріляли Краматорськ та Слов’янськ, що на Донеччині. Жертв у результаті обстрілів немає, повідомляє Новое время.
"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки по вулицях Рилєєва та Валківської", — заявив голова Слов'янська Вадим Лях.
Внаслідок атаки росіян по Краматорську, постраждала промислова зона міста.
Російські окупанти увечері у понеділок, 26 вересня, обстріляли Краматорськ та Слов'янськ Донецької області.
За даними Донецької ОВА, окупанти завдали ударів по Слов'янську та Краматорську майже одночасно. У Краматорську одна ворожа ракета впала до парку скульптур Народжені в Україні, інша вдарила по п'ятиповерховому будинку. У Слов'янську під обстріл потрапив житловий масив, пошкоджено щонайменше три будинки.