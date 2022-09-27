Генштаб: авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян

Українська авіація завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів, вразивши сім районів зосередження живої сили військ РФ. ППО за добу ліквідувала російський літак та п’ять дронів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

Головне з вечірнього зведення Генштабу:

За добу росіяни завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах , порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів . Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар'їнка.

. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар'їнка. На Південнобузькому напрямку з метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів безпілотників, зокрема іранського виробництва Shahed-136 .

. Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво РФ намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях .

. За поточну добу підрозділи ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Першотравневе та Кам'янка.

в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Першотравневе та Кам'янка. Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян . Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.

. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ППО знищили один літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу .

. Ракетні війська та артилерія уразили 5 пунктів управління, у 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати окупантів уточнюються.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 57 750 своїх військових, минулої доби — 550. Найбільші втрати за добу противник зазнав на Донецькому та Краматорському напрямках. Також окупанти втратили понад 14,5 тис. одиниць техніки.