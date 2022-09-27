Кулеба: Франція та Україна просунулися у питанні постачання нових САУ Caesar

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив про зроблений «ще один крок» в питанні передачі Україні додаткових французьких САУ Caesar, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу з французьким главою МЗС Катрін Колонний він повідомив, що Україна відчуває щоденну підтримку Франції не лише на політичному рівні, а й на рівні надання військової допомоги.

"Ми зробили ще один крок уперед у розв'язання питання про передачу Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою" , - зазначив Кулеба.

Український міністр не сумнівається, що Київ та Париж доведуть контракт щодо передачі цих установок до кінця, що додатково зміцнить оборонну спроможність України.

Раніше повідомлялося, що Франція інвестує 85 млн євро у будівництво 18 САУ Caesar.

За 2022 рік парк цих САУ у французькій армії скоротився майже на чверть, у тому числі через передачу установок Україні.