Шмигаль: МАГАТЕ розширить місію на Запорізькій АЕС

Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) погодили збільшення місії агентства на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Практично з усіма нашими партнерами ми говорили про безпеку ядерних об’єктів, демілітаризацію Запорізької АЕС та створення навколо неї 30-кілометрової зони безпеки. З очільником МАГАТЕ є домовленість, що буде збільшена їхня місія на ЗАЕС" , — сказано в повідомленні.

Першим кроком буде нормалізація роботи Запорізької АЕС без втручання російських окупантів та співробітників "Росатому", виведення військ РФ із території ЗАЕС. Потім — повна демілітаризація Енергодару та 30-кілометрової зони. Станція має працювати в енергетичній системі України.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС. Згодом керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що співробітники місії залишаються на АЕС.

5 вересня місія МАГАТЕ залишила Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. На станції залишилися лише два спостерігачі від агентства.

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про роботу місії на Запорізькій АЕС.