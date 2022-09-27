Синєгубов: російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову, повідомляє Українська правда.
Про це Синєгубов написав у Telegram.
"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємось до мешканців: не ігноруйте сигнали тривоги".
Мер міста Ігор Терехов повідомив про 4 прильоти по Харкову.
"Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.
Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян”.
Інформація про постраждалих у Харкові наразі уточнюється. За словами голови ОДА, у місті порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103", але медики готові приймати виклики за номером "112".
Також у соцмережах повідомляють про вибухи в Одесі.