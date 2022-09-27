Синєгубов: російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову, повідомляє Українська правда.

Про це Синєгубов написав у Telegram.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємось до мешканців: не ігноруйте сигнали тривоги".

Мер міста Ігор Терехов повідомив про 4 прильоти по Харкову.

"Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.

Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян”.

Інформація про постраждалих у Харкові наразі уточнюється. За словами голови ОДА, у місті порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103", але медики готові приймати виклики за номером "112".

Також у соцмережах повідомляють про вибухи в Одесі.