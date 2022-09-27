Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією

Кабінет міністрів України розірвав угоду про співпрацю у сфері повітряного сполучення з Сирією, яка діяла з 1993 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Кабінет міністрів України припинив дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення. Договір між країнами було підписано 2 квітня 1993 року у Києві" , - написав він.

У МЗС України 30 червня повідомили, що Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирійською Арабською Республікою внаслідок визнання цією країною «незалежності» самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Сирія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною «відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва».