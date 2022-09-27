Генсек НАТО оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією

Імовірність застосування Росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Новое время.

За його словами, Росія продовжує здійснювати ескалацію конфлікту з Україною, проводячи псевдореферендуми, загрожуючи ядерною зброєю та оголошуючи мобілізацію, оскільки це "приведе до ще більшої кількості страждань".

"Будь-яке застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним, це змінить природу конфлікту, і Росія має знати, що про ядерну війну не можна навіть думати. Я не кажу, що дуже велика ймовірність того, що вона буде застосована, але я кажу, що коли ми бачимо, що Росія та Путін знову і знову повторюють риторику про ядерну зброю, це те, що ми маємо сприймати серйозно" , — наголосив Столтенберг.

Він наголосив, що застосування ядерної зброї буде «мати низку наслідків для Росії».

21 вересня російський диктатор Володимир Путін після оголошення мобілізації в РФ вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони та доктрини, включаючи ядерну, поширюватимуться і на анексовані через фейкові «референдуми» території України у разі їхнього закріплення в конституції Росії.

У Білому домі заявили, що США попередили Кремль про «катастрофічні наслідки» у разі застосування ядерної зброї проти України та разом із союзниками готові дати "рішучу" відповідь.

Побоювання також викликає ситуація навколо захопленої військами РФ Запорізької АЕС.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. Загалом на території станції було дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

У серпні окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілом ЗАЕС. В Енергоатомі повідомляли, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. 25 серпня російські окупанти спровокували перше в історії ЗАЕС тимчасове відключення від енергомережі. Востаннє Запорізька АЕС припиняла роботу 11 вересня через чергові російські обстріли, які пошкодили всі лінії зв'язку.