ОК "Схід": над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету

ОК "Схід": над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету

27 вересня у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили російську крилату ракету, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило оперативне командування "Схід".

"О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету. Скоро рештки орківських надій не буде куди складати. Як то кажуть: "Астанавітєсь!"

Нагадаємо: 

  • Ввечері 27 вересня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову. 
  • В Одесі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.

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