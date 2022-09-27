ОК "Схід": над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожу ракету
27 вересня у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили російську крилату ракету, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило оперативне командування "Схід".
"О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету. Скоро рештки орківських надій не буде куди складати. Як то кажуть: "Астанавітєсь!"
Нагадаємо:
- Ввечері 27 вересня російські окупанти завдали кількох ударів по Харкову.
- В Одесі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.