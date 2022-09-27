Spiegel: Берлін ще влітку знав про можливість атак на газопроводи

Сполучені Штати кілька тижнів тому попередили уряд Німеччини про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Відповідною інформацією з офіційним Берліном поділилися джерела ЦРУ. Представник уряду ФРН відмовився коментувати цю інформацію, додавши, що не відповідає публічно на питання стосовно розвідки чи діяльності спецслужб.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що вони зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на "Північних потоках".

Пізніше сейсмолог Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда заявив, що витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами, а не землетрусом.