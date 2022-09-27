Окупанти почали озвучувати результати своїх псевдореферендумів

Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Так звана місцева "ЦВК" на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів 93,11% "виборців проголосували за входження регіону до складу Росії".

На окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87,05% голосів підтримки за приєднання до Росії.

Нагадаємо, що Запорізька і Херсонська область частково окуповані, а так звані "референдуми", які організувала Росія на окупованих територіях абсолютно нелегітимні.

Жодна країна світу ще не заявила, що визнає їхні результати. Окрім Росії.

Передісторія: