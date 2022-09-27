Кулеба звернувся до країн, які пропонують посередництво у переговорах із Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни, які наполягають на необхідності переговорів із країною-терористом Росією, «припинити грати в цю гру» та підтримати Україну, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу з французькою колегою Катрін Колонною в Києві у вівторок, 27 вересня, Кулеба заявив, що час переговорів не настав виключно через позицію Росії.

"...Я хочу скористатися нагодою і звернутися до всіх країн, які останнім часом з різних куточків світу наполягали на необхідності переговорів, пропонували свої послуги в посередництві між Росією та Україною. Росія не хоче жодних переговорів. Припиніть грати в цю гру. Займіться тим, що зараз потрібно найбільше: підтримайте Україну в цій боротьбі, а не уникайте цієї підтримки, прикриваючись маскою "переговорника"" , - наголосив міністр.

Кулеба також згадав слова президента Франції Еммануеля Макрона на Генасамблеї ООН з приводу «нейтральних країн», які «думають, що можуть відсидітися»: «...Відсидітися вам не вдасться. Потрібно займати позицію – позицію справедливості, позицію міжнародного права та позицію захисту безпеки та миру в усьому світі».

Глава МЗС України подякував Франції та особисто Катрін Колонні за підтримку нашої країни з усіх ключових питань.

Очільниця МЗС Франції 27 вересня приїхала в Україну з неоголошеним візитом і наголосила, що Париж ніколи не визнає псевдореферендуми на захоплених українських територіях.