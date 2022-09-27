Зеленський на Раді безпеки ООН закликав повністю ізолювати Росію

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Ради безпеки ООН у вівторок, 27 вересня, закликав ізолювати країну-терориста Росію та посилити санкції проти неї, повідомляє Новое время.

Глава держави зазначив, що це лише питання часу, коли РФ знищить останню міжнародну інституцію, яка функціонує.

Він нагадав, що Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ припинити обстріли Запорізької АЕС і навмисне поставила світ на межу ядерної катастрофи. Також країна-агресор оголосила мобілізацію і масово роздає повістки представникам корінних народів Росії, а також кримським татарам в окупованому Криму, проводячи політику геноциду, та організувала псевдореферендуми на захоплених українських територіях, погрожуючи мешканцям зброєю.

Зеленський закликав повністю ізолювати Росію та запровадити проти неї нові серйозні санкції, а також надати Україні всю необхідну допомогу і чіткі гарантії безпеки. Він повторив, що країна, яка погрожує ядерною катастрофою та впроваджує політики геноциду, не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН.

Також президент наголосив, що спроба анексії українських територій означатиме, що з російським диктатором Володимиром Путіним нема про що говорити, і закликав усі країни надіслати відповідний сигнал. Зеленський заявив, що анексія — це найсерйозніше порушення статуту ООН і спроба вкрасти територію іншої держави та стерти норми міжнародного права.

Російські окупанти 27 вересня почали повідомляти про "результати" псевдореферендумів на захоплених територіях України в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де намалювали близько 90% "підтримки".

З 23 по 27 вересня на окупованих територіях у кількох областях України – Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській – Росія намагалась провести імітацію "референдумів". При цьому війська РФ не контролюють повністю жодну з цих областей.

Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані. Президент України Володимир Зеленський також наголосив, що проведення фейкового голосування і спроба анексії українських територій не вплине на їхнє звільнення зусиллями ЗСУ.