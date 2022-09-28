Сенат США підтримав тимчасове фінансування з понад $12 млрд для України

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня - масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів, повідомляє Економічна правда.

Серед іншого законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Серед коштів - $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

У Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.