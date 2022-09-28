ISW: Путін може переформулювати своє вторгнення в Україну

Американський Інститут дослідження війни (ISW) припускає, що Росія може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях, повідомляє Ділова столиця.

27 вересня російська "влада" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила свої так звані "референдуми" щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.

Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Владімір Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня чи відразу після неї, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в рамках осіннього призовного циклу.

Також інститут з посиланням на проаналізовані дані, повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.