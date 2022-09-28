Генштаб оновив дані про втрати російських військ

Генштаб оновив дані про втрати російських військ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу, російські окупаційні війська протягом доби втратили дванадцять БПЛА, 6 танків, а також близько 400 осіб особового складу.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 28.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 58 150 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 2 312 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 4 889 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 1 381 (+3) од.;
  • РСЗВ – 331 (+0) од.;
  • засобів ППО – 175 (+0) од.;
  • літаків – 262 (+1) од.;
  • вертольотів – 224 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
  • крилатих ракет - 242 (+1) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0) од..

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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