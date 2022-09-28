Генштаб оновив дані про втрати російських військ

За даними Генерального штабу, російські окупаційні війська протягом доби втратили дванадцять БПЛА, 6 танків, а також близько 400 осіб особового складу.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 28.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 58 150 (+400) осіб ліквідовано;

танків - 2 312 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 4 889 (+8) од.;

артилерійських систем – 1 381 (+3) од.;

РСЗВ – 331 (+0) од.;

засобів ППО – 175 (+0) од.;

літаків – 262 (+1) од.;

вертольотів – 224 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;

крилатих ракет - 242 (+1) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од..

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.