Переможець виборів в Італії: Україна може розраховувати на нашу підтримку

Лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.

Про це вона написала﻿ у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Шановний президенте Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною!" - написала Мелоні.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! ???????????????? — Giorgia Meloni ???????? ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

На парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-"друзями Путіна".

Партія "Браття Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів - 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

Їхні соратники - "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі, лідери яких відомі прихильністю до Росії - набрали по 9% і 8% відповідно.