Опитування: Непокарання РФ розчарує українців більше, ніж бідність чи корупція
Опитані українці на питання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" найчастіше відповідали "Непокараність Росії за вчинені злочини" (65,8%). Про це свідчать результати дослідження, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, повідомляє Економічна правда.
Серед трьох варіантів відповіді, які можна було обрати, друге і третє місце посіли "Високий рівень корупції" (36,3%) та "Низький рівень життя, бідність" (34,6%).
"Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарувало би 24,7% та 19% відповідно", - йдеться у повідомленні.
При цьому зчарування від непокарання Росії за воєнні злочини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах.
Зокрема, мешканці західної та центральної України трохи частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південної та східної України: 68,6% і 67,7% проти 63,5% і 59,1%. Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3%), ніж люди віком 70 і більше років (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне в усіх вікових групах.
"Натомість мешканці південної та східної України частіше зазначали про можливе розчарування низьким рівнем життя й бідністю (42,3% і 43,3%), ніж мешканці західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних", - свідчать результати.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 22 червня по 19 липня 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%.