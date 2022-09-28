ЄБРР прогнозує падіння економіки України на 30%

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує скорочення економіки України через війну на 30% у 2022 році.﻿ Прогноз на наступний рік переглянуто в гіршу сторону - замість 25-відсоткового зростання тепер прогнозується лише 8%, повідомляє ЛігаБізнес.

"Знижений прогноз свідчить про те, наскільки невизначеність щодо майбутнього давить на економічні перспективи України" , - заявили в ЄБРР.

Бойові дії протягом останніх місяців відбуваються лише на сході та півдні держави, які разом генерували близько 20% ВВП, але економічна діяльність скоротилась навіть у тих регіонах, де не воюють. Причина - вузькі місця постачання, проблеми з логістикою, фінансові труднощі та брак працівників.

"Початкова висока залежність країни від фінансового дефіциту бюджету на тлі значного дефіциту зовнішнього фінансування призвела до виснаження валютних резервів на 20 відсотків станом на липень 2022 року, що спонукало центральний банк підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні та провести разову девальвацію національної валюти на 20% у липні.З того часу ситуація почала покращуватися, частково через збільшення припливу зовнішнього фінансування у серпні та вересні. В результаті до кінця серпня золотовалютні резерви відіграли половину втрат" , - підкреслили в ЄБРР.

Крім того, російська блокада морських портів, перешкоджання експорту сільськогосподарської продукції та руйнування багатьох металургійних підприємств знищили дві основні експортні статті країни, які генерували майже половину всіх довоєнних експортних надходжень.

Проте нещодавнє відновлення експорту зерна з деяких портів і очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними факторами для економічної активності до кінця 2022 року.