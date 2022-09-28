Держдеп США закликав американців негайно залишити Росію

Державний департамент США звернувся до американських громадян із закликом негайно виїхати з Росії. Звернення опубліковане, зокрема, на сайті посольства США в Росії.

Держдепартамент нагадує, що 21 вересня в Росії було оголошено мобілізацію.

"Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з другим громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та закликати осіб з другим громадянством на військову службу" , - попереджає зовнішньополітичне відомство США.

На даний момент, звертає увагу Держдепартамент, з Росії в інші країни виконується лише обмежена кількість рейсів, і квитки на них на найближчі дати можуть бути недоступні, але сухопутні кордони все ще відкриті.

"Якщо ви хочете залишити Росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів" , - повідомляє Держдепартамент, попереджаючи, що можливості посольства США допомогти з виїздом обмежені.

Також Держдепартамент наполегливо рекомендує громадянам США утриматися від поїздок до Росії, а тих, хто зараз перебуває в РФ, просить уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів.