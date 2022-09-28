Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових, повідомляє Економічна правда.
Згідно закону в редакції, яку підписав голова Верховної Ради, акцизи повертаються у розмірі:
- бензин: 100 євро за 1000 літрів;
- дизель: 100 євро за 1000 літрів;
- біопаливо: 100 євро за 1000 літрів;
- газ: 52 євро за 1000 літрів.
Податок на додану вартість для цих видів пального залишається на рівні 7%.
Крім того, закон робить виняток для пального на потреби військових. Якщо замовником такого пального є Міністерство оборони, акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Пільга діятиме на період воєнного та надзвичайного стану.
Після підпису Зеленського закон мають офіційно опублікувати. Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Такі ставки діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року. Після цього ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, якою вона була до запровадження пільг у березні, а акцизи – до 213 євро та 140 євро за 1000 л на бензин і дизель відповідно.