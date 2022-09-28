Зеленський та Ердоган провели переговори: обговорили ЗАЕС та псевдореферендуми

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонні переговори, під час яких обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та проведення псевдореферендумів на захоплених РФ територіях України, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі президента Туреччини у Twitter, сторони також обговорили успішний обмін полоненими.

Під час переговорів Ердоган наголосив на важливості поширення успішного функціонування угоди про експорт українського зерна на інші питання, зокрема, на ситуацію навколо запорізької АЕС. Президент Туреччини знову запропонував виступити посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо атомної станції.

Лідери також обговорили проведення фейкових "референдумів" на захоплених РФ територіях України.

"Проведення односторонніх "референдумів" у регіонах України, які під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу. Туреччина готова надавати всіляку підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів" , - йдеться у заяві.

20 вересня Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито дав зрозуміти, що "готовий покінчити з цим [повномасштабною війною Росії проти України] якнайшвидше". Він зустрічався з Путіним в Узбекистані на тлі стрімкого контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

Зеленський наголошував, що з країною-терористом Росією не можна вести предметний діалог, доки вона не піде з території України.

Пізніше Ердоган заявив, що продовжить докладати зусиль для завершення повномасштабної війни Росії проти України, маючи на увазі "телефонну дипломатію".

З 23 по 27 вересня російські окупанти імітували так звані «референдуми» на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю.

Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.

27 вересня російські окупанти оголосили «результати» псевдореферендумів на території тимчасово окупованих районів у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Пропагандисти стверджують, що в Луганській області «приєднання» до країни-агресора РФ нібито «підтримали» 98,42% мешканців, у Запорізькій області – 93,11%, у Херсонській області – 87,05%, у Донецькій області – 99,23 % жителів.