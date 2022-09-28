ОК "Південь": на південному напрямку ЗСУ зупинили диверсійну групу

На півдні України українські сили оборони у стрілецькому бою зупинили диверсійну групу окупантів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

"З метою розвідування наших позицій, розташування підрозділів та імовірних напрямків своїх дій в Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено" , - йдеться у повідомленні.

Оперативна ситуація на Південнобузькому напрямку залишається напруженою.

Раніше Гуменюк повідомляла, що на півдні України російські окупаційні війська ніде не просуваються вперед і не мають змоги цього робити.

Крім того, на південному напрямку військові з РФ зазнають невдач при спробах наступу та шукають способи здатися в полон.